Kabát Tour - Jihlava

Kabát připravil Turné 2020, které by se mělo repertoárem zásadně lišit v tom, že se budou hrát nové věci z chystaného CD. To kapela doufá, že do Turné 2020 celé dodělá a pokud možno i vydá!

A co k chystanému turné říkají: Vypadá to jako alibismus, ale po těch letech už je to vlastně klišé, ale i jasný postoj! Dokud s tím nebudeme spokojeni na 100%, tak to prostě nevyjde. Intenzivně se na tom dělá již od ledna 2019, a práce pokračují. Chceme vždy ještě lepší CD, než bylo to poslední! Chceme vydat prostě nejlepší CD!

Turné je koncipované doprostřed stadionů, jak se ve světě říká „center stage“.