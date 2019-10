Rudolf Brančovský tři ze svých budoucích spoluhráčů (Ondřeje a Jáchyma Hájkovi a Vojtěcha Konečného) potkal v evangelickém sboru v Brně-Husovicích, kde má dodnes kapela zkušebnu. Kapela měla první zkoušku takto ve čtyřech 11. března 2007. Ve čtyřech také poprvé vystoupila (již pod svým jménem), a to na večeru Davida Vávry v brněnském klubu Desert 5. dubna 2007. (S Vávrou poté kapela vystoupila několikrát, např. v roce 2009 a v roce 2010 se zúčastnil uvedení alba Skupina dobře vypadajících mužů.) První koncert v kompletním složení s Honzou Beranem a Petrem Cíglem se odehrál 5. května 2007 na festivalu v Janově. 20. června byl první větší koncert v Brně. V únoru 2008 nahradil Petra Cígla bubeník Daniel Kačer Černý. Pět let existence kapela oslavila koncertem 5. prosince 2012 v brněnském klubu Metro a v lednu 2013 v Malostranské besedě v Praze. Do skupiny přišel saxofonista Pavel Križovenský. V červnu 2013 vystřídal na pozici bubeníka Daniela Černého Michal Jež, který již předtím za Černého několikrát zaskakoval. Od roku 2013 Brančovský také několikrát paralelně vystupoval pouze s pianistou Ondřejem Hájkem pod jménem Zvrhlé duo. Někdy s nimi hrál i Pavel Križovenský na přičnou flétnu, v takovém případě vystupovali jako Zvrhlé duo +1.