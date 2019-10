Třetí světová láska

Kamera! Akce! Dokumentární komedie o divadle, lásce a filmech, které si všichni natáčíme, aniž bychom se na ně chtěli dívat. Pokud chcete zažít něco výjimečného, musíte si to vymyslet, napsat, zorganizovat, narežírovat, nazkoušet a zahrát. Nebo se přijďte podívat, jak to promítáme my.