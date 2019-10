Maxipes Fík

Interaktivní pohádka na motivy známého Večerníčkového seriálu. Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.

Ahoj děti, máme pro vás další pohádku. Vždycky tady píšeme, o čem ta pohádka je, abyste se těšily a přišly za námi do divadla. Často jsme si říkali, že by bylo hezké, kdyby to o té pohádce napsala přímo některá pohádková bytost. Jenže copak takový tučňák umí psát? Anebo auto? To tak maximálně troubí a nebo gumuje. A víte, jak škrábe kocour? Co byste taky chtěly od kočky. Ale tentokrát to vyšlo, protože hlavní hrdina je sice pes, ale poněkud zvláštní.