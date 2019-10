Už je tady zas ...

KOMEDIE O TOM, CO VŠECHNO BY SE MOHLO STÁT, KDYBY SE DNES V PARKU PROBUDIL ADOLF HITLER.



Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském parku Adolf Hitler. Pochopitelně za velkého zájmu všech kolemjdoucích. Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude reagovat na náš současný svět on? Jak se zachovají média? Přijďte si pro odpověď do Divadla Na Jezerce.