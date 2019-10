Splašené nůžky

Jedna z nejdobrodružnějších her světového divadelnictví, která počítá s hereckou improvizací a zároveň spoluúčastí diváků. Původní provedení Bláznivých nůžek v Bostonu se dočkalo dokonce zápisu do Guinessovy knihy rekordů - hraje se tam totiž s úspěchem už přes dvacet let.