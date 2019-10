O Perníčkovi

Znáte panáčka Perníčka? Čerstvě upečený perníkový panáček Perníček se jednoho dne ocitne na staré kredenci, kde se setká s dalšími jejími obyvateli: elegantní Pepřenkou a „mořským vlkem“ kapitánem Slánkou. Seznámí se také s panem Kukačkou, který bydlí ve starých kukačkových hodinách. Ale panu Kukačkovi to v poslední době moc nekuká - protože ho bolí v krku nebo snad proto, že už patří do starého železa? A tak hrozí, že ho Velicí, tj. obyvatelé domu, vyhodí do obávané Popelnice. Statečný Perníček se vydává na pomoc a utká se s obávanou a protivnou Čajbabou i postrachem kredence – samolibým gangsterem Fešákem Myšákem.