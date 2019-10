PechaKucha Night Jihlava vol.15 // Odpad

Poslední PechaKucha v tomto roce! Po dvou krásných vydáních v Ústí a na Staré plovárně se na podzim vracíme opět do DIODu. Tentokrát se sejdeme nad tématem Odpad. No je to aktuální téma, všichni tak nějak tušíme, že odpadu je moc a že je třeba s tím něco dělat. Vy už nás ale znáte, takže určitě tušíte, že to nebude jen o plastech a kompostování... Těšit se můžete samozřejmě na místní i přespolní prezentující.