Emma Larsson Quartet

Emma Larsson (Švédsko/USA) – zpěv, Walter Fischbacher (USA/A) – elektrické piano, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (D) – bicí

Emma Larsson se narodila ve Švédsku a začala se učit na klavír ve věku osmi let. Byla to láska na první pohled a na celý život! Od svých dětských let věděla, že hudba bude hrát v jejím životě důležitou roli. Ve čtrnácti začala hrát i na saxofon, ale klavír byl nadále jejím hlavním nástrojem, ale nakonec dostal před oběma ná­stroji přednost jazzový zpěv. Emma Larsson natáčela a účinkovala s mnoha zná­mými umělci v mnoha zemích a nyní působí jako jazzová zpěvačka a skladatelka, usazená v New Yorku. Pracuje jako skladatelka i textařka, mezi osobnosti, které ji hudebně ovlivnily, počítá především Johna Coltranea a Betty Carterovou, dále i Waynea Shortera, Shirley Hornovou, Tynera McCoye a Herbie Hancocka. Jako primární literární vliv uvádí Mayu Angelou.

Jazzový kritik Brent Black napsal: „Emma Larsson není žádný vokální trik, ale talentovaná zpěvačka a skladatelka, jejíž tvorba je zcela srovnatelná s největšími jazzovými talenty dneška“.

Předprodej od 3. 10. 2019.