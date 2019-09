Miloš Petera / Stopy života

Malíř Miloš Petera žije a tvoří ve Dvoře Králové nad Labem, v jeho tvorbě se od 60. let 20. století prolínají témata jako je civilizace, krajina, příroda, ale i individualita člověka, právě tyto motivy autor znázorňuje pomocí kombinovaných malířských i grafických technik. Jedno mají ovšem jeho díla společné, z na první pohled abstraktního ztvárnění se vám po vtažení do díla otevře neomezený autonomní svět. Výstava v podkroví HG potrvá do 10. listopadu 2019.