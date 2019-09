Snow film Fest Jihlava 2019

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách. Těšte se na 5 filmů.

Queen Maud Land - Země královny Maud je skalnatá část Antarktidy, úchvatně krásná, ale také chladná, nepřátelská a odlehlá oblast světa. I přesto nebo právě proto je vyhledávaným místem pro extrémní expedice. Skupina elitních horolezců ve složení Alex Honnold, Conrad Anker, Jimmy Chin, Cedar Wrigt, Savannah Cummins a Anna Pfaff se vydávají zdolat monumentální skalní věže vystupující z této nehostinné bělostné krajiny



Onekotan - V Tichém oceánu je ostrov. Na tom ostrově je jezero a uprostřed něj ční k nebi vrchol. Ostrov se jmenuje Onekotan a vrchol jméno nemá. Jedná se o zbytky rozpadlé sopky. Onekotan je jedno z nejizolovanějších míst na zemi, počasí je zde nepředvídatelné a podmínky jsou absolutně nevhodné k trvalému obývání. Kdo ví, proč Matthiase Haunholdera pohání touha sjet vrchol této sopky na lyžích. Vydává se tedy se skupinou dobrodruhů za tímto cílem a statečně čelí nástrahám nevlídného a nedostupného ostrova.



Surfer Dan - Dan pro své surfování nepotřebuje oceán, písek, slunce ani slušivé plavky. Vše potřebné pro jeho koníček nachází v ledových vlnách Hořejšího jezera v Michiganu uprostřed třeskuté zimy. Může se to zdát jako jako ta nejméně atraktivní destinace k surfování, ale pro Dana je vše o úhlu pohledu a o vnímání. V době nekonečných příležitostí k cestování někdy zapomínáme, že vlastní dvorek skrývá svou vlastní vznešenost. Stačí přijít na to, jak ji najít.



Ice and Palms - Jochen a Max už vyrazili za mnoha horskými dobrodružstvími. Během jednoho takového lyžování ve vzdálených oblastech se v jejich myslích zrodil nápad. Lyžařská expedice, která začíná přímo na prahu jejich domu. Pět týdnů, 1800 kilometrů, 35 000 metrů vertikálně a sen se stane skutečností! Jochen Mesle a Max Kroneck se chystají na svou doposud největší a nejpozoruhodnější lyžařskou výpravu. Zadání zní: jet na kole napříč alpským pohořím, sjet ty nejvíce ikonické horské svahy, které po cestě uvidí a na konci se vykoupat v moři ve francouzském Nice. Motor není povolen.



Můj svět - Nahlédněte do světa extrémního sportovce Jana Venci Franckeho. Svět, celek přírody, věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti, rozum a emoce. Náš jeden svět má více jak sedm a půl miliardy různých světů a pohledů na něj. Vencův svět je jeden z nich. Láska k rodině, sport, muzika, extrémní výzvy, úcta k přírodě, požitkářství, zážitkářství a mnoho dalšího. A možná, že zrovna jeho svět, může inspirovat i ten váš.