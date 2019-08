Janek Ledecký - Vánoční turné 2019 Havlíčkův Brod

Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě Sliby se maj plnit o Vánocích. To je program, se kterým populární zpěvák Janek Ledecký dokáže vždy před Vánocemi vyprodávat sály v Česku. Na sklonku letošního roku se s populárním programem vrátí do českých měst již po dvaadvacáté.

Vánoční turné Janka Ledeckého nabízejí sérii koncertů s pravou sváteční atmosférou. Ani letošní rok se tradice nezmění. V každém městě zpěvák navíc přivítá speciálního hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz Quartet a Jankových hudebních kolegů baskytaristy Davea Mendéze, bubeníka Hanze Sedláře a klávesisty Pavla Muchy, které doplní dívčí vokály. Lidé uslyší nejen písně Ryba rybě, Sliby se maj plnit o Vánocích, ale také Na ptáky jsme krátký a další,“ popisuje promotér Vánočních koncertů Michal Kindl.