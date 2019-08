Jennifer Kamikazi trio

Sestava - trio: Jennifer Kamikazi (UK) – zpěv, kytara, Štefan Szabó (SK) – kytara, Martin Gerla (CZ) – kontrabas

S kořeny od východního Londýna až po východní Afriku je hudba Jennifer Kamikaze směsicí americkéhozápadního soulu, britského indie folku a rwandských lidovek. Její jemný a sladký hlas je často srovnán s popovou zpěvačkou Ellie Gouldingovou či folkovější Tracy Chapman. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 vydala svůj "Wildflower EP", byla Jennifeřina hudba vysílána již více než půl milionu krát na Spotify a zároveň shromáždila tisíce posluchačů prostřednictvím populárních indie-folk-blogů Alex Rain Bird Music, Indie Folx a Indie Feed. Charakteristikou jejího soundu je její měkké vibrato spolu s osvěžujícími a zranitelnými písňovými texty, ne nepodobnými projevu kanadské legendy Joni Mitchell. To vše prokázala v debutovém singlu "To The Brim".

Kamikazi nadále předvádí svůj nepoiratelný talent v Londýně a hraje na místech jako jsou Sofar Sounds, London Live Sessions a především věhlasný jazzový klub Ronnie Scott's. Jennifer letos v lednu nahrála svůj další singl "You and I". V roce 2019 bude tedy sledována více než bedlivě…