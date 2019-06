Stálá expozice Muzea nové generace

Přízemí expozice je věnovaná cisterciáckému řádu a temnému středověku, první patro vám umožní pohled do krásného a barevného světa baroka.

Vstupte do temných hvozdů, kde nebojácní mniši vybudovali první klášter. Seznamte se s jedním dnem v životě mnicha či objevte krásu cisterciáckého umění. Poté se díky kaleidoskopu přesunete do období prosperity, rozkvětu umění, vědy a architektury, do období baroka. Seznámíte se s opatem Vejmluvou, výraznou osobností bývalého kláštera, potkáte geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho či proniknete do matematických tajů Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Muzeum nové generace není jen muzeum, je to klíč k pochopení celého areálu bývalého kláštera a dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou. Po návštěvě máte v ruce všechny indicie ke své cestě!

Foto: Andrea Morkusová