Fragi Le Sphere - unikátní výstava skla a květin ve sklárně Tasice

UNIKÁTNÍ VÝSTAVA Fragi LeSphere PROPOJUJÍCÍ KRÁSU SKLA A KVĚTIN BUDE PO CELÝ LETOŠNÍ ČERVEN ZKRÁŠLOVAT BAROKNÍ SKLÁRNU TASICE Společný mezinárodní tým špičkových výtvarníků z různých uměleckých oborů připravil na červen 2019 jedinečnou výstavu skla a květin. Nevšední kulturní počin kombinující křehkou krásu skla a květin se rozhodli realizovat v areálu barokní sklárny Huť Jakub Tasice, Národní kulturní památky.

Výstava je další významnou aktivitou oživující provoz tohoto unikátního sklářského skanzenu v posledních několika letech. Krása sklářských artefaktů vznikající pod rukama sklářských výtvarníků se prolne s nejkrásnějšími květinovými výtvory přírody naaranžovanými rukama zručných floristů. „Výstava, která je připravena pro areál sklárny na letošní červen, přinese do industriálních objektů staré sklářské huti něco nevšedního a nového.“ řekl majitel sklárny František Milichovský. Na vzniku výstavy se podílí celý tým výtvarníků, mezi něž patří umělecký sklář Zdeněk Kunc, umělecký brusič skla Daniel Vágner, polská sklářská výtvarnice Beata Przybyl, Český DREAM nejen floristický TÝM v čele s mistryní České republiky ve floristice Klárou Franc Vavříkovou, designerka Dagmar Petrovická i velké podporovatelky sklářského řemesla Mája Milichovská a Leona Bušková. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne v neděli 2. června 2019 od 14:00 hodin. Při příležitosti vernisáže bude po celý víkend v prostorách huti k vidění výroba uměleckého skla v podání týmu Zdeňka Kunce a sklárny Tasice. Výstava potrvá od 1. 6. do 30. 6. 2019. Huť Jakub v Tasicích je jednou z nejstarších dochovaných skláren ve střední Evropě, byla uvedena do provozu již v roce 1796. Proslavil ji zejména televizní seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. Od roku 2016 sklárna opět provozuje vlastní sklářskou výrobu, o čemž se mohly přesvědčit tisíce návštěvníků navštěvující sklárnu v posledních letech. Od roku 2014 má Huť Jakub status Národní kulturní památky České republiky. Jedinečný sklářský skanzen ŽIJE díky několika málo nadšencům i díky vám hostům i návštěvníkům. Přesvědčte se sami!