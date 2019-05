Festival KoresponDance 2019

V polovině července otevře zámek Žďár své brány mezinárodnímu festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance. Těšit se můžete na umělce z pěti kontinentů, několik světových premiér, workshopy, prohlídky muzea i zámku a letos poprvé v historii i na experimentální battle, který rozpohybuje první zámecké nádvoří skoro na celé sobotní odpoledne a bude nejen skvělým zážitkem pro účastníky, ale i barvitou a živou show pro diváky.

Jak je na festivalu zvykem, přijedou světově uznávaní umělci z řady zemí, bude probíhat bohatý doprovodný program pro publikum i taneční profesionály a celý zámecký areál se otevře veřejnosti pro návštěvu komentovaných prohlídek, večerní párty či relaxaci na nádvořích, jak jinak než s živou hudbou. V programu můžete už teď vybírat, čeká vás letní show britské skupiny Joli Vyann, ohromující mix tance a partnerské akrobacie s obrovským emocionálním nábojem, woody-allenovské setkání na opuštěné lavičce plné hip hopu, pohybového nadhledu a za doprovodu skvělé hudby v podání slavné francouzské taneční skupiny, které už viděli i diváci festivalu v Avignonu, fenomenální přehlídka energičnosti, pohybové poezie, zábavy a srdečnosti v novocirkusové show pro celou rodinu InTarsi, se kterou po turné napříč Evropou přijede španělská skupina Compañía de Circo “eia”, a mnoho a mnoho dalšího.

Začínáme v Praze Hlavní festivalový program bude probíhat od 12. do 14. července v areálu zámku Žďár nad Sázavou, ale pro nedočkavce chystáme ochutnávky daleko dřív. Festivalovou atmosféru můžete přijít nasát již 25. června do pražské Invalidovny, kde se uskuteční první festivalový den. Na programu bude mimo jiné i velmi fyzické sólo jednoho z nejúžasnějších australských tanečních umělců současnosti Jamese Batchelora. Vstup na pražský program je navíc úplně zdarma. Doprovodný program pro publikum i profesionály Vychutnejte si nezapomenutelný zážitek z pohodlí deky, ve stínu barokního zámku nebo aktivně v rámci některého z workshopů. Doprovodný program pro publikum i profesionály praská ve švech. Opět chystáme úspěšný workshop Kristiána Mensy, členové Ghana Dance Ensemble budou učit tradiční ghanské tance a možná i tradiční kuchyň, a to zdaleka není všechno.

Samozřejmě nechybí možnost navštívit Muzeum nové generace, projít si expozici Po Stopách Santiniho či Komentovanou procházku kolem Konventského rybníka. Každé léto ožívají města hudebními a filmovými festivaly a sjíždí se na ně tisíce lidí, aby si společně užili neopakovatelnou atmosféru open air akcí. Taneční festivaly zůstávají v pozadí, ačkoli právě tanec bourá všechny jazykové a kulturní bariéry, a je univerzálním dorozumívacím nástrojem. Festival je vhodný pro diváky v každém věku i celé rodiny, navíc nově nabízíme možnost ubytování a odpolední hlídání dětí. www.korespondance.cz