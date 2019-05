Luboš Pospíšil & 5P

Matador české hudební scény s hlasem, který se neplete. Po turné k zásadnímu albu Soukromá elegie (které před rokem získalo zlatou desku!) a po retrospektivním turné Route 66 vstoupil do Beatové síně slávy… a letos sklízí všechny ty plody a ocenění v leckdy vyprodaných sálech. Aktuální šňůra nabízí průřez celou protagonistovou kariérou, mimo jiné zní na koncertech kultovní Vzpomínka na jednu vesnickou tancovačku, kterou Pospíšil dvacet let naživo nehrál. Publikum se samozřejmě dočká i novinek ze Soukromé elegie a osvědčených písniček ze zlaté éry (Tenhle vítr jsem měl rád, Soukromá cesta do nikam), včetně exkurzů do prehistorie (m.j. Doky, vlaky, hlad a boty).