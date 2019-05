Chlístovský HEJK 2019

5. ročník multižánrového hudebního festivalu v Chlístově u Třebíče Předprodej vstupenek Cena: 380,- na 2 dny Kde: Restaurace a Hotel Kocour Třebíč Na Staré radnici Třebíč Brno, Jihlava možnost osobního předání, stačí napsat zprávu

PÁTEK 15:45 Mr.Cook 17:00 Richard Ramirez 18:15 Dirty Old Dogs 19:30 Jezerel 20:45 Garage and Tony Ducháček 22:00 Hentai Corporation 23:15 Hannibal Lecter - Hell 00:30 VICTIMS 01:45 Průmyslová Smrt

SOBOTA 11:00 Demons of Desire 12:15 Strýček Šafi & The Bluesmakers 13:30 AdolphoGang 14:45 Vagyny Dy Praga 16:00 Tygroo 17:00 Xavier Baumaxa 18:10 Rocky Mountain Oysters 19:25 VANUA 2 20:40 Vítkovo kvarteto 22:00 GAIA MESIAH (OFFICIAL) 23:30 Locomotive 00:45 HEAD2DOWN 02:00 Ejakulující Kokos

I tentokrát se kromě hudebního programu můžete těšit na: - Hejkalovu Top žrádelnu - Hejkavárnu - Širokou škálu alkoholu - Irské pivo Guinness - Venkovní obývák - Skákací hrad - Jízdu na koňském povozu - Malování na obličej - Dětský program - A spoustu dalších novinek!