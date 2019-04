Výstava modelů aut Jamese Bonda

Muzeum autíček a starých hraček v Přísece u Jihlavy pro své návštěvníky připravilo novou expozici modelů vozů Jamese Bonda. Od 1. dubna u nás naleznete 184 kusů exponátů včetně originálního automobilu Lotus Esprit Turbo z filmu Jen pro tvé oči (For your eyes only) v životní velikosti. Autíčka zapůjčili pražští sběratelé Karel Kot a od Eduard Masařík, nadšenci z Prahy, jejichž soukromá sbírka je nejucelenější v Česku.

Auta jsou na výstavě rozdělena podle jednotlivých natočených filmů a zajímavosti s nimi spojené se mohou návštěvníci dočíst v popiskách ve vitrínách. Kromě časově omezené „bondovské“ výstavy, muzeum nabízí unikátní sbírku 10 tisíc exponátů hraček, zejména modelů autíček vyrobených v letech 1910 – 1991. Mezi exponáty jsou unikátní prototypy nebo jen jeden jediný vyrobený kus na světě. Nejcennějším modelem je plechový nákladní vůz značky STELLA, který nikde jinde neuvidíte. Zakončením prohlídky muzea pak může být kavárna, která se nachází v areálu zámečku. Mimo příjemného posezení u kávy, jsou zde vystaveny archiválie společnosti Abrex, která muzeum provozuje, a zároveň modely její současné produkce k zakoupení. Muzeum je otevřeno denně včetně svátků, ve všední dny od 10 a o víkendech od 9 do 18 hodin.