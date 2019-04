Václav Neckář & Bacily a smyčcové kvarteto

Václav Neckář, legendární český popový zpěvák a také herec, slaví v letošním roce dvě krásná životní jubilea - 75. narozeniny a zároveň 65 let na hudební scéně. Při této příležitosti jsme pro vás připravili jedinečný koncert, kde Vác­lav Neckář vystoupí se svojí kapelou Bacily. Příběhy, písně a balady zazní v doprovodu smyčcového kvarteta. Můžete se těšit na známé hity jako Mýdlový princ, Kdo vchází do tvých snů má lásko, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě nebo z posledních let Půlnoční či Andělé strážní.