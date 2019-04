Slavnostní zahájení v zábavném parku pro celou rodinu

Zábavný park Fábula otevírá návštěvníkům své brány již po sedmé. Na letošní zahájení oblékneme všechny zájemce do pohádkových kostýmů ZDARMA. Přijďte se stát rytířem, kouzelníkem, čertiskem , loupežníkem nebo třeba princeznou. Zahájen dnes také bude provoz zbrusu nových atrakcí, a to STRAŠIDELNÉHO BLUDIŠTĚ, které do Fábuly přicestovalo přímo z Jihlavy. Těšte se ale také na novou venkovní atrakci…