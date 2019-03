Nová úniková hra útěk ze žaláře

Máš odvahu? Dokážeš kombinovat? Vydržíš napětí? Tak přijeď do parku Fábula a nech se zavřít do původního žaláře vazební věznice. Přežiješ? Pomůže Ti pouze tajemný hlas. Ale potom na vše budeš sám? Hledej, spolupracuj, musíš se dostat na svobodu! Osvobodíš se? Máš na to 30 min.