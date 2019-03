Trabanti v Havlíčkově Brodě – Velká cesta domů!

Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy a mimochodem při tom objeli svět! Prach, bahno, olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně to nebrat celé moc vážně! Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné problémy, ale lezlo nám to na nervy mnohem méně, než jsme čekali. Vždycky je to sranda, když to přežijete! A tahle cesta je jednou velkou přehlídkou hodně černého a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslíte, to se vám musí stát!

Pojďte si poslechnout, jak jsme vyrazili z jihu Indie až na její sever mezi pohřební hranice magického Váránasí, do Nepálu a podhůří Himaláje, pro výškový rekord dvoutaktního auta. A pak čím níž, tím hůř, přes průsmyky plné sněhu, vody a kamenů do mystického malého Tibetu v Ladaku a na hranice Pákistánu – země se špatnou pověstí, která ukázala, že nic není tak zlé, jak to vypadá v televizi, zatímco Čína vypadala mnohem hůř, než vypadá televizi! Technokratická diktatura jak ze sci-fi. Svět budoucnosti, kde nechcete žít! A zase zpátky do minulosti mezi koně, hory a jurty Kyrgyzstánu, abychom konečně v uzbeckém Samarkandu dokončili cestu kolem světa! A odsud pak ve stopách naší první výpravy na dno pouště vyschlého Aralu až konečně domů!

Dva trabanti, maluch a jawa, Češi. Slováci a možná přijde i jeden šílený Polák!

Přijďte i vy, stojí to za to!