Karneval pro děti - Jihlava

Lednový dětský karneval DDM v prostorách společenského sálu v Dělnickém domě. Zábavný program od 14:00 do 17:00 zajišťuje Karnevalové divadlo Ježek.

Vystoupení tanečních kroužků DDM Jihlava.

Soutěže, tancování, odměny pro děti v masce či kostýmu.

Dětská tombola.

Vstupenky v prodeji na místě nebo v předprodeji v DDM Jihlava, každý den 8:00-11:00 a 13:00-18:00.

Děti do 3 let mají vstupné zdarma.

Děti od 3 let mají vstupné za 40,-.

Dospělí platí 50,-.

Těšíme se na pestré masky 13. ledna 2019 v Dělnickém domě.