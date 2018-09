Svoboda - Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou

Výstava naváže na výstavu „Žďár na sklonku monarchie“ a přiblíží život v obou Žďárech především v období první republiky. Co nového zdejšímu obyvatelstvu změna zřízení přinesla? Co se po pádu monarchie změnilo například pro obyčejnou služebnou, dělníka, lékaře, živnostníka, nebo pro majitele velkostatku z řad bývalé šlechty? Jaké nové podniky vznikly? Jak se rozvíjel spolkový život? To vše se dozvíte na výstavě, věnované stému výročí vzniku republiky.

Dne 20. října 2018 od 17:00 proběhne s výstavou spojený MUZEJNÍ VEČER věnovaný stému výročí vzniku Československé republiky!

Srdečně všechny zveme.

