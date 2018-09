Jablkobraní v Náměšti nad Oslavou

Zveme Vás na 10. ročník tradičního Jablkobraní...aneb, co že se nám to letos urodilo. Přijďte na farní dvůr v sobotu 29. září v čase od 10:00 do 13:00 hodin. Soutěžní výstava ovoce, zeleniny a dalších výpěstků z Náměště a okolí.

Dále k dostání:

chryzantémy, macešky, jablečný mošt, burčák...

Výstavní vzorky můžete přinést v pátek 28.9. od 16:00 do 18:00 na faru.

Po skončení výstavy budou vystavujícím vráceny.