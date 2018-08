Kdy: 25. 8. 2017 od 9.30 do 18.00 Kde: Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem Vstupné: 120 Kč - plné vstupné, 80 Kč - snížené vstupné, děti do 6 let zdarma Ukončení žní bylo od nejstarších dob spojeno s oslavami v podobě tradičních zvyků, hudbou a hodováním. Nejinak tomu bude i dne 25. srpna od 9.30 do 18.00, kdy v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem proběhnou oslavy sklizně obilí. Po období práce je čas na oslavu a dobré jídlo.

Těšit se můžete na tradice a speciality spojené s událostí dožínek, tak jak je prožívali naši předci. Dožínkový průvod, chasa v krojích, vystoupení folklorních souborů, dožínkové veselí, ad. Na uvítanou obdrží každý návštěvník koláček zdarma. Hlavní program dne bude v Horácké vesničce. Těšit se můžeme na ukázku moderních a historických traktorů, vystoupení folklorního souboru Borověnka ze Štěpánova nebo Slováckého souboru Šafrán, společné zdobení věnce, ad. K poslechu zahraje cimbálová kapela Ponava. Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak se mlátilo a čistilo obilí, s následnou výrobou mouky.

Děti se vydovádí na skákacím hradu, zahrají si Dožínkovou šifrovací hru, vyrobí suvenýr v rukodělné dílničce nebo zhlédnou představení O palečkovi, které si připraví divadlo Komedianti na káře. V letošním roce bude vstupné pro návštěvníky, kteří se na Dožínky dopraví pomocí svého traktoru – zdarma. Správná dožínková oslava se neobejde bez dobrého jídla a pití. Pro tuto příležitost bude připravené speciální dožínkové menu a sládek z místního minipivovaru uvaří várku dvanáctiprocentního špaldového piva.

Po celý den bude ve mlýně probíhat soutěž o nejchutnější chleba. Soutěžit může každý, kdo přinese vlastnoručně připravené 2 bochníky chleba. Účastníka s nejchutnějším chlebem vyberou sami návštěvníci. Jako odměnu obdrží domácí pekárnu. Dožínky (také obžínky, dožatá, dožitá) jsou především oslava hojnosti, oslava dokončené práce, poděkování za štědrou úrodu a úspěšnou sklizeň. Užijte si s námi tuto obnovenou lidovou tradici, která je s venkovem neodmyslitelně spjata.