Nultá generace 2018

Tři nákladní haly vlakového nádraží, dvanáct výrazných umělců do třiceti let a výstava šedesáti pečlivě vybraných uměleckých děl. Přednášky, workshopy, diskuze, site specific instalace, filmové projekce, hudební stage. Do Jihlavy se vrací Festival výtvarného umění Nultá generace.



Nevyužitá nákladní část jihlavského městského vlakového nádraží ožije festivalem již potřetí. Pořadatelé zde každoročně představují veřejnosti nejvýraznější talenty nastupující generace umělců z celé republiky. S rostoucí kvalitou výstavy a doprovodného programu se festival stává pravidelnou příležitostí pro setkání mladých umělců, veřejnosti i investorů do současného výtvarného umění.



Dvanáct letošních umělců k sobě stabilně pojí formativní abstrahovanost projevu, která v jejich tvorbě zastupuje nezaměnitelnou roli. Ve výběru děl převládá klasické médium malby, tentokrát je však poměrně velký prostor věnován site-specific instalacím, objektům, digitálním médiím a nově také fotografii.