Létohrátky se zvířátky - Šiklův mlýn Zvole nad Pernštejnem

Pohádkově zvířátková sobota bude určena především rodinám s dětmi. Do městečka zavítá i pan Dinosaurus se zábavnými hrami pro děti. Děti do 12ti let, které přijdou v kostýmu, mají vstup zdarma a mohou se zúčastnit soutěže o nejhezčí masku a další aktivity o spoustu hodnotných cen, které si pro Vás připravila partnerská firma MILIAN s.r.o.