Luther Nordic College Choir (USA)

Luther College Nordic Choir z Decorah v americkém státě Iowa byl založen v roce 1946 a patří k nejstarším univerzitním pěveckým sborům v USA. Ředitelem ansámblu je od roku 2012 Dr. Andrew Last. Kromě pěveckého sboru škola disponuje také vlastním orchestrem, který se sborem pravidelne spolupracuje při velkých koncertních projektech.

Sbor pravidelne koncertuje po celých USA především v kostelech (a to všech vyznání ), ale také v koncertních sálech jako Lincoln Center, New York; Kennedy Center, Washington Orchestra Hall, Chicago Orchestra Hall, Walt Disney Concert Hall atd. Sbor nahral několik desek (Serenity / 2016, Spirit, moving over chaos / 2015, Prayer / 2014, and Go, Lovely Rose / 2013). K činnosti ansámblu patří četné koncertní vystoupení v zahraničí (Mexiko, Rusko, Německo, Itálie, Velká británie a. j.)

Letos se sbor vrací do Evropy v rámci velkého Evropského turné a při této příležitosti navštíví Českou republiku. Sbor vystoupí na III. Ročníku Festivalu Úštěk.