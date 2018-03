Muzejní noc - Dům umění Ústí nad Labem

Ústecká muzejní a galerijní noc 2018 přináší kulturní slavnost do našeho města a aktivně objevuje jeho okolí. Dům umění Ústí nad Labem otevře své prostory do pozdních nočních hodin a nabídne svým návštěvníkům něco, co není v jeho denním programu běžné.

Návštěvníky přivítají čerství absolventi Fakulty umění a design UJEP, jejichž zajímavé diplomové práce budou vystaveny v galerii. Těšit se můžete také na workshopy, audiovizuální instalace nebo filmovou projekci. Přijďte si prohlédnout galerijní expozice v kouzelném nočním světle vybízejícím ke snění, plnou inspirací a podnětů k vlastnímu uměleckému vyjádření.

Těšíme se na vás!