Návraty lidických žen a dětí

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Památník Lidice Vás srdečně zvou na vernisáž dvojvýstavy Návrat lidických žen a Návraty lidických dětí, která se uskuteční 26. dubna 2018 od 17 hodin s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Žatec v prostorách Staré papírny, Volyňských Čechů 733 v Žatci.

V první části výstavy Návrat lidických žen se dozvíte, že po příchodu německých jednotek v červnu 1942 do Lidic byly lidické ženy shromážděny a odvezeny do kladenského gymnázia a odtud deportovány do koncentračního tábora Ravensbrűck. Po skončení války se jich do vlasti vrátilo pouze 143. Druhá část výstavy Návraty lidických dětí je zaměřena na osudy dětí, z nichž desítky byly otráveny výfukovými plyny ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu. Po válce se jich do Československa vrátilo pouhých 17. Výjimkou nebyla ani akademická sochařka Marie Chytilová, o jejímž díle, Pomníku dětským obětem války, pojednává závěr výstavy. Výstava potrvá do 30. června 2018.