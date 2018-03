Obrazy Petra Fejfara

Výstava zdejšího rodáka v teplickém muzeu představuje snové olejomalby v impresionistickém stylu teplického umělce Petra Fejfara. Autor obrazů o svém malování prozradil: „Stále se to vyvíjí. Cítím, že jsem otevřel truhlu, ze které vytahuji různé věci, a ještě netuším, co se ukrývá na jejím dně. Když mi Bůh dovolí, abych tu ještě chvíli pobyl, uvidím, co z toho vzejde.“

Vernisáž výstavy se uskuteční 29. 3. v 17 hodin.

30. 3. – 29. 4. / III. výstavní místnost