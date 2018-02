Výstava XXL

V roce 2017 si Regionální muzeum v Teplicích připomnělo 120. výročí svého otevření a 70 let působení na teplickém zámku. Teplické muzeum navazuje na tradici sahající k roku 1894, kdy se ustavila Muzejní společnost a 2. prosince 1897 vystavila ve Školní ulici č. 17 své sbírky. Zde muzeum sídlilo do roku 1905 a pak se přestěhovalo do Živnostenského domu ve stejné ulici (dnes budova Okresního archivu).

V roce 1945 muzejní sbírky přešly do správy místního národního výboru, který dal muzeu v roce 1947 do užívání budovu teplického zámku. Od roku 2002 je muzeum příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Muzeum své sbírky tvoří již 120 let a v depozitářích ukrývá dosud veřejností nespatřené poklady.

Krásu některých z nich je možné obdivovat na VÝSTAVĚ XXL, kde je prezentováno to NEJ ze všech odborných oddělení teplického muzea. K výstavě vyšel katalog, který kromě úvodní studie o 120leté historii teplického muzea a krátkých charakteristik jednotlivých podsbírek, obsahuje fotografie s popisem téměř 200 sbírkových předmětů z archeologických, historických, knihovních a přírodovědných sbírek, včetně několika příkladů jejich konzervování a restaurování.