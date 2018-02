Ústecký masopust

Město Ústí nad Labem zve příznivce starých tradic do Masopustního průvodu. Procesí zamíří do Ústeckého podzemí, kde se koná doprovodný program. Budou na Vás čekat do 16 hodin zabijačkové speciality, soutěže pro děti i dospělé, losování o ceny, vystoupení mažoretek, malování na obličej. Mezi dalšími doprovodnými akcemi uslyšíte hudbu nebo uvidíte tanec s medvědem. Kdo přijde v maskách obdrží polévku zdarma.