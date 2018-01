Baroness inf Flames

Ahoj rockeři! Společně s kapelami RAIN, PIRANHA a THE RUMBLE OF SKULLS Vás zveme 31.3.2018 do litoměřické Baronky, kde vypukne opravdové peklo a klub bude v rockových plamenech. Nenechte si ujít příležitost strávit noc s rozpálenými kytarami a volume doprava!