Narozeniny Maxipsa Fíka s Hnedle Vedle

Mnozí lidé se diví, proč bude slavný pohádkový hrdina slavit narozeniny právě v Kadani. Věc je však jednoduchá. Fík se narodil v nedalekém Ahníkově a protože tato vesnice už bohužel zmizela, oslaví narozeniny v nejbližším městě - Kadani.

Tím spíš, že jeho duchovní otec, spisovatel Rudolf Čechura, měl ke Kadani blízký vztah. Oslava narozenin Maxipsa Fíka bude vlastně velikým dětským festivalem na nábřeží. Co by to ale bylo za narozeniny bez oslavence. I sám Maxipes samozřejmě přijde. Letos bude Maxipes slavit s divadlem Hnedle Vedle a Saxanou, čeká nás tedy krásný program plný písniček a soutěží.