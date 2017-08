Tour de Zeleňák je silniční cyklistický závod pro širokou veřejnost, který se koná vždy první sobotu v září. Stabilně každým rokem závodí 500-600 sportovců všemožné úrovně.

Trasa měří 54 km a vede celým Šluknovským výběžkem. Program pro celé rodiny: dětské závody, skákací hrad, cyklocirkus - překážková dráha, cukrová vata, domácí limonády. K dispozici půjčovna dětských i silničních kol.

Po závodě probíhá až do pozdních nočních hodin doprovodný program v podobě hudebních koncertů, vystoupení, divácké tomboly aj. Druhý den po závodech se koná pěší i cyklo výlet do Národního parku. Možnost ubytování. Do 10.8.2017 nejlevnější přihlašování.