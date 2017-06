Holiday Rock 4th

Open Air prázdninové setkání rockových kapel.

Zveme všechny ústečáky na minifest do areálu zahrady Fírovy pivnice a bašty, kde na letní stage zahrají následující bandy: Last Rebel Total The Rumble of Skulls

Areál otevřen od cca 17:00 hodin začátek minifestu v cca 19:00 konec v cca 22:00