Angličtina + 5 dní strávených se zvířátky

30 hodin zábavné výuky angličtiny a 5 krásných dní strávených se zvířátky. Zažijete spousty nových zážitků.

Poznáte nové lidi a budete mít nezapomenutelné vzpomínku a to jak na výuku tak na skvělou atmosféru. Odbouráte trému, pobavíte se, vyzkoušíte si angličtinu v praxi, poznáte anglicky hovořící země, prožijete zkrátka skvělý čas se skvělými lektory, kteří se nikdy nemračí.

Tato akce je určen pro osoby starší 18 let. Studenti by měli být zařazani do skupiny mírně pokročilý. Žádné nudné a rutinní biflování, ale aktivní pobytová zábava – při příznivém počasí bude výuka probíhat také ve venkovním prostoru Selského dvora – po celou dobu akce se můžete těšit z přátelské atmosféry.

Cena zahrnuje: 4 dny ubytování na farmě plné zvířat, plná penze, vč. nápojů při akci 2 x jízda na koni 30 hodin angličtiny Začátek 5. července 2017 od 10:00h.