Thunder Power

V ústeckém MarVaKLUBU zaduní ostré kytarové riffy osvědčených démonů současné místní rockové scény:

- The Remedy (start 19:30)

- The Rumble of Skulls (start 21:00)

- Nerrea (start 22:30)

Přijďte si užít tvrdou muziku a potěšit svého ducha, ucha, oka i těla...