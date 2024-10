Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do Staré papírny na Vánoční jarmark, který se bude konat od 28. listopadu do 30. listopadu 2024 denně od 10 do 17 hodin.

„Vánoční svátky jsou za dveřmi a my pro vás opět chystáme tradiční vánoční akci, při které můžete nakoupit dárky pro své blízké nebo si udělat radost něčím malým pro sebe. V letošní nabídce jsou skleněné perličkové ozdoby od české rodinné firmy Rautis z Poniklé, jejíž výrobky můžete obdivovat na hlavní muzejní budově ve výstavě Třpytivý lesk perliček. Dále budou v prodeji vánoční dekorace, adventní svícny, perníčky, koření, košíčky a další zajímavé výrobky od šikovných řemeslníků. Jako vždy jsou připraveny i tvořivé dílny“, pozval na jarmark Ing. Martin Čížek, pracovník žateckého muzea.

Vstupné dobrovolné. Podrobný rozpis prodejců najdete na www.muzeumzatec.cz/kalendar-vanocni-jarmark-ve-stare-papirne.html.