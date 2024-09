První poprázdninová cestovatelská přednáška zavede posluchače až do dalekého Japonska a průvodci jim budou Jedlíci na cestách Jarda a Tomáš. Jak už název napovídá, oba cestovatele nespojuje jen vášeň pro poznávání cizích zemí, ale především pro jídlo. Japonská kuchyně je tajemná a opředena mnoha mýty a příběhy, stejně jako sama země vycházejícího slunce. Jarda a Tomáš se proto vypravili právě do Japonska a přivezou divákům výběr toho nejlepšího, s čím se zde setkali. Na oblíbené trase Tokio-Ósaka-Kjóto navštívili desítky restaurací a ochutnali ta nejzásadnější japonská jídla od běžných nudlí až po jedovatou rybu Fugu. Jací jsou Japonci, proč mají v restauracích místa pro jednoho a mohl by u nás uspět japonský koncept "Vypij, co můžeš"? I na tyto otázky Vám odpoví Jedlíci na cestách v zábavné cestovatelsko-gastronomické přednášce.

Japonsko - Jedlíci na cestách - KDY: 18. 9. 2024 od 17:00

KDE: Informační středisko města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar). Přednáška s názvem Japonsko - Jedlíci na cestách je součástí programu akce Den nejen pro zdraví. Vstup je zdarma a přístup do informačního střediska je bezbariérový.

Zdroj fotky: Jedlíci na cestách