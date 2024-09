20 let v EU: Co členství dalo a vzalo Klášterci nad Ohří?

Přijďte debatovat na další ze série regionálních debat Café Evropa! Tentokrát budeme v Klášterci nad Ohří. Jak hodnotíte 20 let Česka v EU? Obáváte se, co přinese migrační pakt, Green Deal? Pomohly evropské dotace v rozvoji města? Co Vám Evropská unie dala a vzala? Chceme Vás slyšet!

HOSTÉ: Štefan Drozd, starosta Klášterce nad Ohří Milena Hrdinková, vedoucí komunikace Agentury Evropské unie pro Kosmický program a bývalá státní tajemnice pro evropské záležitosti KDE: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří - Malý sál Violka (Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří) KDY: 7. září 2024 od 17:00 Akci pořádáme ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise.