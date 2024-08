Rockový večer Pumpa & Penál & Last Rebel & Blackies

Rockový večer v Litvínově slibuje to nejlepší z jižanského rocku! Přijďte si užít 20. září 2024 od 18:00 do ATTIC music clubu, kde vystoupí kapely PUMPA, PENÁL, LAST REBEL a BLACKIES.

Tento večer bude věnován tomu nejlepšímu z jižanského rocku, takže se připravte na pořádnou dávku energické muziky a skvělou atmosféru.