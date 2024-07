Studio Damúza: Turnaj Krále Karla

Studio Damúza zve 25. září 2024 na Turnaj Krále Karla, kde se vy a vaši rytíři utkáte v různých disciplínách a odhalíte tak neznámou tvář Karla IV. Délka představení je 40 minut.

Jaký vlastně Karel IV. byl? Byl jako my nebo byl něčím jiný? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro humor? Chodil do školy, a co se tam vlastně učil? V kolika letech se poprvé oženil? Co je to relikvie a měl Karel IV. nějakou? Jaký plán měl s českou zemí? A co vy…, stali byste se také králem a císařem? Vydejte se s námi životem Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval.

Pro děti od 6 let a jejich rodiče.

Scénář: Justin Svoboda

Režie: Justin Svoboda, Vítek Maštalíř

Scénografie: Kamil Bělohlávek

Hrají: Justin Svoboda, Vítek Maštalíř