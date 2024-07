Tanec a performance, fyzické divadlo, výstavy, umění ve veřejném prostoru, taneční filmy i hudební akce. Takto rozmanitý program připravují organizátoři 20. ročníku festivalu Obnaženi na 1. - 10. srpna především v Chomutově.

Milovníci současného umění si v Chomutově přijdou na své. K vidění budou oceňovaná představení Baletky, Sádlo nebo Taxon Trio a On the way. Hudební publikum se může těšit na koncerty kapel WWW Neurobeat nebo Fusion Eichler Trio. Pro filmové i taneční nadšence je připravené pásmo krátkých tanečních filmů oceněných amsterodamským festivalem Cinedans nebo film The Paper Ensemble #16 (NL). Vizuálně zaměřené publikum čeká několik vernisáží a výtvarných akcích v galerijních prostorách i v ulicích. Pro aktivní část publika jsou pak připravené také workshopy. To vše naplní program mezinárodního setkání současného umění v Chomutově, jak festival Obnaženi definují samotní organizátoři.

Letošnímu ročníků vévodí významná jména české umělecké scény jako jsou performerka a režisérka Miřenka Čechová a Spitfire Company, Tereza Lenerová, Miroslav Kochánek, zpěvačka a performerka Ridina Ahmedová, výtvarníci Veronika Šrek Bromová, Tereza Holá, Hynek Skoták a Linda Arbanová. Na festivalu zahrají a vystoupí také zahraniční hosté – holandský jazzový cellista Harald Austbø nebo portugalská tanečnice a choreografka Andreia Rodrigues.

Chybět nebude ani legenda českého undergroundu spisovatelka a baskytaristka Eva Turnová nebo výstava místních umělců Josefa Šporgyho, Dana Černého, Jiřího Němce, Jana Chabra a Jany Timiopulu.

Zdroj fotky (Festival Obnaženi): Festival Obnaženi