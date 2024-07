90's Hněvín – Open Air Festival

Zažijte nezapomenutelnou atmosféru 90. let na hradě Hněvín! V sobotu 31. srpna 2024 se hradní zahrady promění v epicentrum hudby devadesátých let, kde se můžete vrátit do éry plné energie, radosti a ikonických hitů, které formovaly celou generaci.

Festival 90's Hněvín, pořádaný Julio Production, slibuje jedinečný zážitek přímo pod širým nebem na hradě Hněvín. Připravte se na večer plný nostalgie s největšími hity devadesátek.

Vstup je povolen pouze osobám starším 18 let.