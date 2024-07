Pohádka: Perníková chaloupka (Docela Velké Divadlo)

Pohádkový příběh Perníková chaloupka zahraje divadelní soubor Docela velké divadlo v neděli 25. srpna od 15:30 na hradě Hněvín.

Všichni známe příběh o dvou hodných dětech, které zabloudí v lese, najdou perníkovou chaloupku a uvíznou v zajetí zlé Ježibaby. Ale bylo to skutečně tak? Co když byly ty děti rozmazlené a zlobivé a ztratily se kvůli vlastní neschpnosti? A byla Ježibaba skutečně zlá? Jak by se líbilo vám, kdyby kolemjdoucí začali okusovat váš dům? Přijďte a podívejte se na známou klasiku z trochu jiného úhlu.

Hrají:

Jeníček: Michal Žižka

Mařenka: Markéta Turková

Eliška, jejich sestra: Markéta Velánová

Ježibaba: Petr Erlitz

Ježižák, její syn: Lukáš Masár

ze zvukového záznamu:

Vrána: Jana Galinová

Havránek: Lukáš Masár ml.

Scénář: Jana Galinová

Hudba a texty písní: Jan Turek

Scéna: Jurij Galin a Petr Erlitz

Malba scény: Sylva Prchlíková

Loutky: Milena Dubšíková

Režie: Lenka Lavičková

Vstupenky zakoupíte online nebo také v kiosku hradu Hněvín denně od 9:00 do 19:30.