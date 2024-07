Koncert v zahradě: Martin Rufer a Petr Kroutil (klavír a saxofon)

Opět po roce zavítá na Hněvín jeden z nejvýraznějších hudebníků u nás – saxofonista a zpěvák Petr Kroutil. Petr zahraje po boku oblíbeného mosteckého klavíristy a skladatele Martina Rufera! Přijďte si v sobotu 10. srpna od 18:00 hodin posedět ve stínu kaštanů zahrady hradu Hněvín a poslechnout oba tyto skvělé hudebníky.

Petr Kroutil je držitelem ceny B.E.S.T. Award Of Berklee College Of Music. Jako jediný Čech hrál i na zahajovacím festivalu Olympiády v Londýně v roce 2012.

Po celou dobu koncertu bude otevřené hradní bistro s občerstvením i vyhlídková věž.

Vstupné je dobrovolné.